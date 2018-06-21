Суд исследовал обстоятельства гибели активиста Евромайдана

В ходе заседания было определено, как именно погиб активист Максима Шимко

В Святошинском районном суде Киева сегодня, 21 июня, на заседании по делу против пятерых экс-"беркутовцев": Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, заслушали показания потерпевшей матери Максима Шимко, который погиб 20 февраля. Суд постановил приобщить к материалам фотографию Шимко как доказательство, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе заседания было определено, как именно погиб активист, исследовано ряд вещественных доказательств, а также заслушаны выводы экспертов о характере ранения Шимко.

Винничанин Максим Шимко утром 20 февраля 2014 года был убит выстрелом снайпера, когда помогал спасать и выносить раненых на улице Институтской. В кармане убитого мужчины тогда не нашли документов, но обнаружили билет на поезд в Винницу.

На одном из прошлых заседаний суд согласился допросить в качестве свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В марте-апреле 2014 года было задержано сотрудников специальной роты "Беркут".

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Напомним, в марте 2018 года Святошинский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры Украины вывести из процесса по делу в отношении пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" адвоката Александра Горошинского.