Суд Харкова втретє визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка

Окружний адміністративний суд міста Харкова визнав протиправним рішення міської ради Про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Проспект перейменували втретє в лютому цього року.

Про це повідомляє "Суспільне" .

"... задовольнити частково. Визнати протиправним та недійсним п .1 рішення Харківської міської ради від 24.02.21 "про вшанування історичної пам'яті...". У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити", - заявила суддя.

Нагадаємо, в 2019 році мерія Харкова повернула проспекту ім'я Маршала Жукова, який був перейменований в рамках декомунізації на проспект Петра Григоренка. Тоді за даним фактом порушили кримінальну справу.

Після цього Апеляційний суд Харкова визнав таке рішення незаконним і заборонив перейменовувати проспект Григоренка.

Однак у лютому 2020 року міськрада знову перейменувала проспект на честь Жукова.

Другий апеляційний суд Харкова 15 лютого знову перейменував проспект Жукова в честь Григоренко.