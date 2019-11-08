Суд у Харкові заборонив повертати проспекту ім'я Жукова

Фото: проспект у Харкові (gortransport.kharkov.ua)

Рішення харківської міськради було скасовано

Другий апеляційний адміністративний суд повернув проспекту Жукова у Харкові ім'я Петра Григоренка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином суд виніс рішення на користь позивачів, які вимагали скасувати рішення Харківської міської ради від 19 липня про повторне перейменування проспекту імені Григоренка у проспект Жукова.

Постанова апеляційного суду вступило в силу і може бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді.

8.11.19 Справа про перейменування пр. Григоренка: апеляційний суд виніс рішення на користь позивачів Суд повернувши проспекту Жукова ім'я Петра Григоренка. Другий апеляційний адміністративний суд виніс рішення на користь позивачів, які вимагали скасувати рішення міськради про повернення імені Жукова проспекту Григоренка. Як повідомляє кореспондент Суспільного, апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і виніс нове, яким рішення міськради скасовується. Постанова апеляційного суду набрала сили і може бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді. В якій частині задоволена апеляційна скарга міськради — подробиці згодом. UPD: За словами одного з позивачів Ігоря Черняка, міськрада просила скасувати рішення першої інстанції і прийняти нове, в якому суд бі відмовив у позові. Суд скасував ті рішення, але прийняв нове, яке за своєю суттю повторює рішення Харківського окружного адміністративного суду. Повідомлення доповнюється. Опубліковано UA: Харків П'ятниця, 8 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше Харківський окружний адміністративний суд також скасував рішення міської ради.

Міськрада пояснювала перейменування тим, що життя і діяльність радянського маршала Жукова були пов'язані з вигнанням нацистських окупантів з України, а також звільненням Харкова у часи Другої світової війни. Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що ім'я Петра Григоренка було присвоєно іншій вулиці.

Також РБК-Україна писало, що після рішення міськради в червні поліція Харкова відкрила кримінальну справу через повернення проспекту імені Жукова. Поліція внесла інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.