Суд у Німеччині не розглядав питання введення в експлуатацію "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) у справі про відповідність "Північного потоку-2" нормам газової директиви Євросоюзу не розглядав питання його введення в експлуатацію. Компанія-оператор може оскаржити рішення про обмеження доступу "Газпрому" до трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду .

"Чи буде трубопровід введений в експлуатацію, коли і на яких умовах - це не предмет рішення суду", - йдеться в пресрелізі.

Відзначається, що компанія-оператор Nord Steam 2 може оскаржити винесене рішення про обмеження доступу "Газпрому" до газопроводу.