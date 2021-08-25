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Суд у Німеччині не розглядав питання введення в експлуатацію "Північного потоку-2"

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Берлін, Середа 25 серпня 2021 15:46
Суд у Німеччині не розглядав питання введення в експлуатацію "Північного потоку-2" Фото: Суд у Німеччині не розглядав введення "Північного потоку-2" в експлуатацію (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) у справі про відповідність "Північного потоку-2" нормам газової директиви Євросоюзу не розглядав питання його введення в експлуатацію. Компанія-оператор може оскаржити рішення про обмеження доступу "Газпрому" до трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

"Чи буде трубопровід введений в експлуатацію, коли і на яких умовах - це не предмет рішення суду", - йдеться в пресрелізі.

Відзначається, що компанія-оператор Nord Steam 2 може оскаржити винесене рішення про обмеження доступу "Газпрому" до газопроводу.

Нагадаємо, раніше суд у Дюссельдорфі відхилив скаргу компанії Nord Steam 2 на рішення Федерального мережевого агентства Bundesnetzagentur не виводити "Північний потік 2" з-під дії газової директиви Євросоюзу.

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Газпром Германия Північний потік-2
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