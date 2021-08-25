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Суд в Германии не рассматривал вопрос ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"

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Берлин, Среда 25 августа 2021 15:46
Суд в Германии не рассматривал вопрос ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" Фото: Суд в Германии не рассматривал введение "Северного потока-2" в эксплуатацию (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) в деле о соответствии "Северного потока-2" нормам газовой директивы Евросоюза не рассматривал вопросы его ввода в эксплуатацию. Компания-оператор может обжаловать решение об ограничении доступа "Газпрома" к трубопроводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"Будет ли трубопровод введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что компания-оператор Nord Steam 2 может обжаловать вынесенное решение об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу.

Напомним, ранее суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Steam 2 на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не выводить "Северный поток 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.

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Газпром Германия Северный поток-2
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