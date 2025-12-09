RU

Суд в Гааге арестовал актив "Газпрома" по иску ДТЭК

Фото: суд в Гааге арестовал актив "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Окружной суд Амстердама по требованию энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова арестовал активы подконтрольного "Газпрому" оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение информагентства "Интерфакс".

Отмечается, что по требованию ДТЭК Постоянная палата третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала РФ выплатить ДТЭК компенсацию за крымские активы в размере 208 млн долларов.

РФ обжаловала решение в государственном Апелляционном суде Гааги, рассмотрение дела продолжается.

В сообщении подчеркивается, что в июле этого года, по заявлению ДТЭК, Окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы South Stream Transport на счетах в ABN Amro Bank в обеспечение ее требований к РФ по решению гаагского арбитража.

Как сообщалось ранее, Гаагский суд наложил арест на акции нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, 50% которой принадлежит "Газпрому", по иску группы ДТЭК о компенсации ущерба вследствие незаконной оккупации Крыма.

