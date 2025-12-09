Суд у Гаазі заарештував актив "Газпрому" за позовом ДТЕК

Зазначається, що на вимогу ДТЕК Постійна палата третейського суду в Гаазі в листопаді 2023 року зобов'язала РФ виплатити ДТЕК компенсацію за кримські активи в розмірі 208 млн доларів.

РФ оскаржила рішення в державному Апеляційному суді Гааги, розгляд справи триває.

У повідомленні зауважують, що у липні цього року за заявою ДТЕК Окружний суд Амстердама наклав охоронний арешт на активи South Stream Transport на рахунках в ABN Amro Bank в забезпечення її вимог до РФ за рішенням гаазького арбітражу.