ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ДТЭК Ахметова заблокировал многомиллионное соглашение "Газпрома" по продаже газовых активов

Понедельник 08 сентября 2025 16:14
UA EN RU
ДТЭК Ахметова заблокировал многомиллионное соглашение "Газпрома" по продаже газовых активов Фото: ДТЭК Ахметова заблокировал соглашение "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Группа ДТЭК Рината Ахметова добилась ареста зарубежных активов российского монополиста "Газпрома", что усложнило потенциальную продажу им 50% акций нидерландской компании Wintershall Noordzee.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию NV.

Как сообщает издание NV со ссылкой на российские медиа, "Газпром" нашел потенциального покупателя в лице нидерландской Mazarine Energy, стороны подписали два меморандума о взаимопонимании 20 марта и 20 августа 2025 года.

Однако арест, наложенный Гаагским судом на структуру "Газпрома" по требованию ДТЭК, препятствует завершению соглашения.

"ДТЭК добилась ареста половины акций Wintershall Noordzee для обеспечения своих требований к России по делу о национализации Крымэнерго", – говорится в публикации.

До аннексии Крыма Россией структура Ахметова владела 57,49% "Крымэнерго", поставлявшей электроэнергию в регион.

Постоянная палата Третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала Россию выплатить ДТЭК ущерб в размере 207,8 млн долларов и проценты.

В декабре того же года Окружной суд Гааги разрешил компании выполнить арбитражное решение против РФ, однако в феврале 2024 года Россия обжаловала решение в Апелляционном суде Гааги, и исполнение арбитражного решения было приостановлено.

В июле 2025 года Окружной суд Гааги также арестовал долю Газпром интернешнл лимитед в Wintershall Noordzee для обеспечения требований ДТЭК.

Wintershall Noordzee – совместное предприятие Газпрома и немецкого Wintershall Dea, которое с 1965 года добывает газ в Северном море и управляет 11 морскими установками.

Доля Газпрома была выставлена ​​на продажу в марте 2024 года через электронную торговую площадку Газпромбанка, однако сделка не была реализована.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром ДТЭК
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России