ДТЭК Ахметова заблокировал многомиллионное соглашение "Газпрома" по продаже газовых активов

Группа ДТЭК Рината Ахметова добилась ареста зарубежных активов российского монополиста "Газпрома", что усложнило потенциальную продажу им 50% акций нидерландской компании Wintershall Noordzee.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию NV.

Как сообщает издание NV со ссылкой на российские медиа, "Газпром" нашел потенциального покупателя в лице нидерландской Mazarine Energy, стороны подписали два меморандума о взаимопонимании 20 марта и 20 августа 2025 года.

Однако арест, наложенный Гаагским судом на структуру "Газпрома" по требованию ДТЭК, препятствует завершению соглашения.

"ДТЭК добилась ареста половины акций Wintershall Noordzee для обеспечения своих требований к России по делу о национализации Крымэнерго", – говорится в публикации.

До аннексии Крыма Россией структура Ахметова владела 57,49% "Крымэнерго", поставлявшей электроэнергию в регион.

Постоянная палата Третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года обязала Россию выплатить ДТЭК ущерб в размере 207,8 млн долларов и проценты.

В декабре того же года Окружной суд Гааги разрешил компании выполнить арбитражное решение против РФ, однако в феврале 2024 года Россия обжаловала решение в Апелляционном суде Гааги, и исполнение арбитражного решения было приостановлено.

В июле 2025 года Окружной суд Гааги также арестовал долю Газпром интернешнл лимитед в Wintershall Noordzee для обеспечения требований ДТЭК.

Wintershall Noordzee – совместное предприятие Газпрома и немецкого Wintershall Dea, которое с 1965 года добывает газ в Северном море и управляет 11 морскими установками.

Доля Газпрома была выставлена ​​на продажу в марте 2024 года через электронную торговую площадку Газпромбанка, однако сделка не была реализована.