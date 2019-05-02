Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії

Фото: Міжнародний суд ООН у Гаазі

Публічні слухання у Суді ООН про порушення Росією двох конвенцій відбудуться 3-7 червня

У Гаазі в Міжнародному суді ООН з 3 по 7 червня відбудуться слухання про порушення Російською Федерацією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті суду.

Згідно з документом, слухання будуть присвячені попереднім запереченням Росії.

Перший раунд усних аргументів розпочнеться з виступу Росії в понеділок, 3 червня, о 10:00. Наступного дня, 4 червня, в суді виступить Україна.

Другий раунд усних аргументів, згідно з наведеним у документі графіком, відбудеться в четвер, 6 червня, коли виступлять представники Росії. 7 червня свої аргументи представить Україна.

Слухання будуть транслювати в прямому ефірі на сайті суду.

16 січня 2017 року Україна подала позов до Росії про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна звинувачує Росію, зокрема в підтримці незаконних збройних формувань; збиття ракетою літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області, дискримінації українців і кримських татар і заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також зникненнях, вбивствах і незаконних обшуках і затриманнях в окупованому Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постійна палата третейського суду в Гаазі покаже на своєму сайті трансляцію процесу за позовом, який Україна подала проти Російської Федерації, у зв'язку з порушенням Росією Конвенції ООН з морського права і незаконним захопленням трьох українських військово-морських суден і 24 членів екіпажів у Чорному морі 25 листопада 2018 року.