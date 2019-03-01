У РФ відреагували на рішення суду в Гаазі щодо захоплених активів в Криму

Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мін'юст РФ відмовився визнати рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу"

Міністерство юстиції РФ заявило, що у Гаазького арбітражу немає юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз України" до Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Також РФ "не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" та інших до Російської Федерації".

Крім того, Мін'юст РФ також заявив про плани прийняти "всі необхідні заходи для захисту інтересів Росії".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії через захоплені активи компанії в окупованому Криму. Трибунал визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що сума, яку "Нафтогаз" вимагає від Росії в трибуналі Гааги за активи в окупованому Криму, складає 8 млрд доларів включно з відсотками.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.