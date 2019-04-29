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Суд в Гаазі покаже онлайн судовий процес України проти РФ

Новини » Політика    29.04.2019 - 19:40
Суд в Гаазі покаже онлайн судовий процес України проти РФ
Ілюстративне фото (facebook.com/navy mil gov ua)

Слухання справи почнеться 10 червня 2019 року

Постійна палата третейського суду в Гаазі покаже на своєму сайті трансляцію процесу за позовом, який Україна подала проти Російської Федерації, у зв'язку з порушенням Росією Конвенції ООН по морському праву і незаконним захопленням трьох українських військово-морських судів і 24 членів екіпажів у Чорному морі 25 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву, опубліковану на офіційному сайті Постійної палати третейського суду.

В документі підкреслюється, що слухання справи почнеться 10 червня 2019 року. В цей день свої доводи по справі представлять представники Росії, на наступний день, 11 червня, з відповідним словом виступлять представники України. Трансляція заяв буде вестися на сайті арбітражу в режимі онлайн.

Другий етап усних дебатів, вказується в документі відбудеться, 13 і 14 червня. У перший день виступить російська делегація, у другій - представники України.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Російської Федерації про порушення нею Конвенції ООН по морському праву та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден і 24 членів екіпажів, незаконно захоплених Росією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

Відзначимо, 25 листопада минулого року кораблі українського флоту у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

Українська сторона заздалегідь поінформувала про маршруті згідно міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, всупереч Конвенції ООН по морському праву та Договору між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ (прикордонні сторожові катери типу "Соболь", "Дон", катери типу "Мангуст", "Суздалец") скоїли агресивні дії проти кораблів ВМС ЗСУ.

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