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Суд Евросоюза отказался снимать санкции против белорусской компании "Гродно Азот"

Среда 21 февраля 2024 18:48
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Суд Евросоюза отказался снимать санкции против белорусской компании "Гродно Азот" Архивное фото: Суд Евросоюза отказался снимать санкции против белорусской компании "Гродно Азот" (бел СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд Евросоюза в Люксембурге 21 февраля отклонил иск ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Химволокно" с требованием отменить санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " DW Беларусь ".

Суд установил, что Совет ЕС был прав в своих оценках важного и стратегического положения ОАО "Гродно Азот" в белорусской экономике, его статуса государственной компании.

Также суд принял во внимание тот факт, что "Гродно Азот" поддерживает режим Александра Лукашенко, являясь источником существенных доходов.

Соответственно, суд признал, что санкции против белорусских компаний были введены правомерно и оставил их в силе.

Санкции против "Гродно Азот"

Издание напомнило, что ОАО "Гродно Азот" и его филиал "Химволокно" попали в пятый санкционный пакет ЕС против Беларуси в декабре 2021 года.

В санкционном списке тогда значились 17 физических и 11 юридических лиц, среди которых представители командования пограничных войск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также производственное объединение "Беларусьнефть".

Санкции против режима Лукашенко

В начале декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

А недавно спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США осуждают преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.

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