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Суд Євросоюзу відмовився знімати санкції проти білоруської компанії "Гродно Азот"

Середа 21 лютого 2024 18:48
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Суд Євросоюзу відмовився знімати санкції проти білоруської компанії "Гродно Азот" Архівне фото: Суд Євросоюзу відмовився знімати санкції проти білоруської компанії "Гродно Азот" (біл ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Суд Євросоюзу в Люксембурзі 21 лютого відхилив позов ВАТ "Гродно Азот" і його філії "Хімволокно" з вимогою скасувати санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "DW Білорусь".

Суд встановив, що Рада ЄС мала рацію у своїх оцінках важливого і стратегічного становища ВАТ "Гродно Азот" у білоруській економіці, його статусу державної компанії.

Також суд взяв до уваги той факт, що "Гродно Азот" підтримує режим Олександра Лукашенка, будучи джерелом істотних доходів.

Відповідно, суд визнав, що санкції проти білоруських компаній були введені правомірно і залишив їх чинними.

Санкції проти "Гродно Азот"

Видання нагадало, що ВАТ "Гродно Азот" і його філія "Хімволокно" потрапили до п'ятого санкційного пакета ЄС проти Білорусі в грудні 2021 року.

У списку санкцій тоді значилися 17 фізичних та 11 юридичних осіб, серед яких представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС і судової системи, державний авіаперевізник "Белавіа", підприємства туристичного сектору і готелі, а також виробниче об'єднання "Білорусьнафта".

Санкції проти режиму Лукашенка

На початку грудня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Білорусі. Причиною цього стала її допомога Росії у війні та участь у депортації українських дітей.

А нещодавно речник Держдепу Метью Міллер заявив, що США засуджують злочинні дії режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Вашингтон натякнув, що готовий посилити санкції.

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