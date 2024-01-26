В США намекнули, что готовы ужесточать санкции против режима Лукашенко
США осуждают преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа США Мэтью Миллера в Twitter (X).
Он отметил, что США резко осуждают недавние рейды Лукашенко и задержание бывших политзаключенных и их родственников.
"США продолжают считать режим ответственным за продолжающиеся нападения на права человека и попытки воспрепятствовать демократическим стремлениям народа Беларуси", - отметил Миллер.
Что этому предшествовало
23 января белорусский КГБ провел массовые рейды и задержание бывших политзаключенных и родственников нынешних политических заключенных. На следующий день они продолжились.
Сообщалось, что силовики якобы проводят обыски в рамках дел о финансировании экстремистских формирований и участии в них. Правозащитники в Беларуси заявили, что были задержаны десятки человек.
Помощь Беларуси в войне
Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.
Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.
Кроме того, режим Лукашенко помогает России в депортации украинских детей. Недавно США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и депортацию украинских детей.
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