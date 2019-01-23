Суд ЄС виніс рішення про прийом біженців Великобританією

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Незважаючи на Brexit, Великобританія зобов'язана приймати мігрантів

Згідно з рішенням суду Європейського союзу, Великобританії зобов'язують приймати біженців, які в'їхали в ЄС через територію країни, поки Британія не вийде з ЄС (Brexit). Відповідне рішення суд ЄС ухвалив 23 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Як наголошується, незважаючи на наміри Великобританії вийти з ЄС, вона залишається відповідальною державою згідно з Дублінським регламентом III.

"Стаття 50, яка запустила механізм Brexit, "не призводить до призупинення застосування права ЄС у Великобританії", - випливає з документа.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість людей, вимушених покинути свої будинки на південному заході Сирії в результаті двотижневої ескалації бойових дій, зросла до 270 тис. чоловік.

Також повідомлялося, що в Британії спецназ штурмував захоплене біженцями судно.