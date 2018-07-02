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Интервью

Из-за эскалации конфликта количество беженцев из Сирии возросло до 270 тыс. человек, - ООН

НовостиОбщество    02.07.2018 - 15:35
Фото: сирийские беженцы (flickr.com european_parliament)
Фото: сирийские беженцы (flickr.com european_parliament)

Только за прошлую неделю район военных действий вынуждены были покинуть 160 тыс. мигрантов

Количество людей, вынужденных покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий, возросло до 270 тыс. человек. Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре, передает Reuters.

Представитель ООН отметил, что только за прошлую неделю неспокойный регион удалось покинуть 160 тыс. человек, которые скрывались от масштабных бомбардировок в селах и районах вблизи границ с Израилем и Иорданией.

"Наше последнее обновление показывает, что число перемещенных лиц на юге Сирии превысило 270 тыс. человек", - сказал Хаваре.

В своем докладе ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе на юго-западе Сирии, вызванной боевыми действиями, которые активизировались после наступления войск главы государства Башара Асада, поддерживаемого российской армией.

В то же время Иордания, которая приняла на свою территорию более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что не откроют свои границы для беженцев. Иордания договорилась провести переговоры с РФ с целью остановить наступление.

Отмечается, что сам регион боевых столкновений достаточно политически уязвим, поскольку расположен в так называемой "горячей точке", вблизи Израиля и Иордании. Кроме того, существует соглашение о "деэскалации" между США, Иорданией и союзником сирийского правительства России.

Президент Сирии Башар Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.

Соединенные Штаты ранее пригрозили, что примут "надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирия, но повстанцы заявили, что США с не обещали им никакой военной поддержки.

Напомним, на минувшие выходные королевские военно-воздушные силы Великобритании нанесли мощный авиаудар по правительственным сирийским войскам в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.

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Теги публикации: Сирия, ООН, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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