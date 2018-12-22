В Британии спецназ штурмовал захваченное беженцами судно

Фото: судно Grande Tema (Wikipedia)

Четыре мигранта, пробравшись на борт, угрожали экипажу

Итальянское грузовое судно Grande Tema 21 декабря в устье реки Темза захватили четыре мигранта, в результате чего оно подверглось штурму британского спецназа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Представитель компании Grimaldi Group, владеющей судном, сообщили, что четыре мигранта были обнаружены на его борту четыре дня назад, их заперли в каюте, предоставив необходимое питание.

Вечером 21 декабря мигранты выбрались из каюты и, вооружившись металлическими прутьями, стали угрожать экипажу, требуя причалить к берегу. Экипажу судна удалось спрятаться в рулевой рубке и сообщить о происшествии спецслужбам Британии.

В результате штурма правоохранителям удалось взять контроль над судном и задержать мигрантов, в результате инцидента никто не пострадал.

Grimaldi Group сообщила, что судно шло из Нигерии и совершило четыре остановки на западном берегу Африки. В компании предполагают, что мигранты проникли на судно во время одной из стоянок.

Напомним, 18 декабря на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах, с помощью которого ООН надеется упростить выход из миграционных кризисов.