Суд ЄС визнав протипрравною відмову Польщі, Угорщини та Чехії приймати біженців

Ілюстративне фото (curia.europa.eu)

Рішення стосується міграційної кризи 2015 року

Суд Євросоюзу визнав протиправними дії Польщі, Угорщини та Чехії, які відмовилися приймати біженців під час міграційної кризи 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського суду.

У рішенні йдеться, що країни порушили таким чином власні зобов’язання за законодавством ЄС.

"Відмовившись виконувати тимчасовий механізм з розміщення людей, які шукали міжнародного захисту, Польща, Угорщина та Чеська Республіка не виконали власні зобов’язання відповідно до закону ЄС. Ці країни-члени не можуть посилатися ані на власну відповідальність за забезпечення правопорядку або дотримання міжнародної безпеки, ані на нібито помилки у механізмі розміщення, аби уникати застосування цього механізму", - йдеться у повідомленні суду.

У рішенні щодо справи "Єврокомісія проти Польщі, Угорщини і Чеської Республіки" (Тимчасовий механізм розміщення заявників на міжнародний захист), ухваленому 2 квітня 2020 року, суд підтримав позицію Єврокомісії.

Раніше канцлер Австрії заявляв, що його країна готова зміцнити кордони Євросоюзу силовиками, щоб припинити потік нелегальних мігрантів в Європу.

РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів з Сирії.