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Канцлер Австрії запропонував посилити кордони ЄС для боротьби з мігрантами

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 05:12
Канцлер Австрії запропонував посилити кордони ЄС для боротьби з мігрантами
Фото: Себастьян Курц (OSCE)

Курц заявив, що якщо не вдасться захистити кордони ЄС, то Австрія буде захищатися сама

Австрія готова зміцнити кордони Євросоюзу силовиками, щоб припинити потік нелегальних мігрантів в Європу. Про це сказав канцлер Австрії Себастьян Курц, пише DW.

Також він додав, що якщо цей план реалізувати не вийде, то Австрія буде самостійно захищати власні кордони від нелегальних мігрантів, в основному з Сирії.

"Ситуація 2015 року ні в якому разі не повинна повторитися", - написав він у соцмережі Facebook у неділю, 1 березня, оголосивши метою "зупинити нелегальних мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС".

Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex в той же час підготував доповідь для лідерів ЄС. У ньому повідомляється, що зупинити мігрантів, які рухаються в напрямку Греції, буде складно навіть у тому випадку, якщо влада буде їм перешкоджати.

Відзначимо, що в неділю, 1 березня, грецькі поліцейські застосували проти мігрантів на кордоні важкі водомети і сльозогінний газ.

За даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона сирійських біженців. За останній час ці цифри зросли на тлі підтримуваного Росією настання сирійських урядових військ у провінції Ідліб.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів з Сирії.

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Новини України СиріяБіженціМігрантиСебастьян Курц
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