Суд ЕС признал протипрравным отказ Польши, Венгрии и Чехии принимать беженцев

Иллюстративное фото (curia.europa.eu)

Решение касается миграционной кризиса 2015 года

Суд Евросоюза признал противоправными действия Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принимать беженцев во время миграционного кризиса в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского суда.

В решении говорится, что страны нарушили таким образом собственные обязательства по законодательству ЕС.

"Отказавшись выполнять временный механизм по размещению людей, которые искали международной защиты, Польша, Венгрия и Чешская Республика не исполнили свои обязательства согласно закону ЕС. Эти страны-члены не могут ссылаться ни на собственную ответственность за обеспечение правопорядка или соблюдения международной безопасности, ни на якобы ошибки в механизме размещения, чтобы избегать применение этого механизма", - говорится в сообщении суда.

В решении по делу "Еврокомиссия против Польши, Венгрии и Чешской Республики" (Временный механизм размещения заявителей на международную защиту), принятом 2 апреля 2020 года, суд поддержал позицию Еврокомиссии.

Ранее канцлер Австрии заявлял, что его страна готова укрепить границы Евросоюза силовиками, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в Европу.

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии.