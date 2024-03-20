Суд ЕС постановил снять санкции против одного из крупнейших производителей шин Беларуси

Отмечается, что ОАО "Белшина" подпало под санкции ЕС в декабре 2021 года наряду с другими компаниями и гражданами Беларуси.

Совет ЕС, который включил в список это предприятие, обосновал свое решение тем, что "Белшина" является одной из ведущих государственных компаний Беларуси и существенным источником дохода для режима Александра Лукашенко.

Тогда же было отмечено, что "Белшина" ответственна за репрессии против гражданского общества, поскольку там были уволены сотрудники, которые протестовали и объявили забастовку после президентских выборов 2020 года.

На что обратил внимание суд

В марте 2022 года "Белшина" подала в суд ЕС. В компании заявили, что она является одним из крупных производителей шин в Беларуси и полностью принадлежит белорусскому государству.

Предприятие заявило, что Совет ЕС "допустил ошибку, поскольку до включения в санкционный список предприятие было убыточным".

Суд постановил, что Совет ЕС не смог доказать, что "Белшина" является существенным источником дохода режима Лукашенко и что государство получает прямую выгоду от доходов компании, а также то, что причиной увольнения сотрудников компании стало их участие в демонстрациях и забастовках.

ОАО "Белшина"

Производитель автомобильных шин. Выпускает шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Около 90% выпускаемых на комбинате шин являются радиальными. Основной внешнеторговый партнер предприятия - Россия, куда поставляется до 60 % экспортируемой продукции.

Санкции против режима Лукашенко

В начале декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

А недавно спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США осуждают преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.

Также суд Евросоюза в Люксембурге 21 февраля отклонил иск ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Химволокно" с требованием отменить санкции ЕС.