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Інтерв'ю

Суд у справі Крисіна знову оголосив перерву

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 15:32
Фото: Юрій Крисін (Косс Казимко)
Фото: Юрій Крисін (Косс Казимко)

Відвід прокурору Земскову по справі Крисіна суд не задовольнив

У Дарницькому районному суді Києва не зачитали обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури, оскільки перенесли засідання через погане самопочуття Крисіна. Про це заявила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна

"Оголошується перерва на 22.06 на 13.00, до цього часу буде достатньо часу для з'ясування свого самопочуття", - сказала суддя.

Раніше суд не задовольнив відвід прокурору Ігору Земскову.

"Суд ухвалив відмовити захисту у відводі прокурору Ігорю Земскову", - повідомила суддя.

У справі новий прокурор Земсков, згідно із процесуальною постановою. Раніше Крисін у суді заявив, що Земсков має відношення до "Партії регіонів".

Одразу після оголошення суддею відмови у відводі прокурору, Крисін просить технічну перерву через погане самопочуття.

"Прошу технічну перерву, тому що я себе погано почуваю. У мене вчора було погане самопочуття", - сказав Крисін.

Зазначимо, сьогодні в суді мали зачитати обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури.

Нагадаємо, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

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Теги публікації: заседание суда, пытки, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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