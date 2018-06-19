Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд по делу Крысина снова объявил перерыв

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 15:32
Фото: Юрий Крысин (Косс Казимко)
Фото: Юрий Крысин (Косс Казимко)

Отвод прокурору Земскову по делу Крысина суд не удовлетворил

В Дарницком районном суде Киева не зачитали обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса в деле о пытках, поскольку перенесли заседание из-за плохого самочувствия Крысина. Об этом заявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Объявляется перерыв на 22.06 на 13.00, до этого времени будет достаточно времени для выяснения своего самочувствия", - сказала судья.

Ранее суд не удовлетворил отвод прокурору Игорю Земскову.

"Суд постановил отказать защите в отводе прокурору Игорю Земскову", - сообщила судья.

В деле новый прокурор Земсков, в соответствии с процессуальной постановлением. Ранее Крысин в суде заявил, что Земсков имеет отношение к "Партии регионов".

Сразу после объявления судьей отказа в отводе прокурору, Крысин попросил технический перерыв из-за плохого самочувствия.

"Прошу технический перерыв, потому что я себя плохо чувствую. У меня вчера было плохое самочувствие", - сказал Крысин.

Отметим, сегодня в суде должны были зачитать обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса по делу о пытках.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.

Суд арестовал российского "снайпера ДНР" В Шевченковском суде отрицают информацию о несвоевременном представлении материалов по Святогору
Теги публикации: заседание суда, пытки, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь