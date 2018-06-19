Суд по делу Крысина снова объявил перерыв

Отвод прокурору Земскову по делу Крысина суд не удовлетворил

В Дарницком районном суде Киева не зачитали обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса в деле о пытках, поскольку перенесли заседание из-за плохого самочувствия Крысина. Об этом заявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Объявляется перерыв на 22.06 на 13.00, до этого времени будет достаточно времени для выяснения своего самочувствия", - сказала судья.

Ранее суд не удовлетворил отвод прокурору Игорю Земскову.

"Суд постановил отказать защите в отводе прокурору Игорю Земскову", - сообщила судья.

В деле новый прокурор Земсков, в соответствии с процессуальной постановлением. Ранее Крысин в суде заявил, что Земсков имеет отношение к "Партии регионов".

Сразу после объявления судьей отказа в отводе прокурору, Крысин попросил технический перерыв из-за плохого самочувствия.

"Прошу технический перерыв, потому что я себя плохо чувствую. У меня вчера было плохое самочувствие", - сказал Крысин.

Отметим, сегодня в суде должны были зачитать обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса по делу о пытках.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.