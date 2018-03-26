Суд у справі Кернеса перенесли на 2 квітня

Засідання суду по справі Кернеса призначено на 11:00

Київський районний суд Полтави оголосив перерву у засіданні по справі мера Харкова Геннадія Кернеса до 2 квітня 2018 року. Про це повідомляє місцеве видання "Городской Дозор".

"Наступне засідання по справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса відбудеться 2 квітня", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, що засідання суду по справі Кернеса призначено на 11:00.

У ході засідання суд постановив стороні обвинувачення визначитися зі списком своїх свідків і кого потрібно повістками викликати на наступне засідання.

Зазначимо, Кернеса підозрюють у викраденні і погрозі вбивством прихильників Євромайдана у Харкові в 2013-2014 роках. Разом з ним у справі проходять двоє його охоронців.

Нагадаємо, попереднє засідання суду по справі Кернеса відбулося 19 березня 2018 року. В ході засідання суд почав розгляд 11-го тому матеріалів кримінальної справи. Всього Генпрокуратура має намір представити суду 13 томів документів.