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Суд по делу Кернеса перенесли на 2 апреля

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 15:18
Фото: Геннадий Кернес (facebook.com-gennadykernes)
Фото: Геннадий Кернес (facebook.com-gennadykernes)

Заседание суда по делу Кернеса назначено на 11:00

Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в заседании по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса до 2 апреля 2018 года. Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор".

"Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 2 апреля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заседание суда по делу Кернеса назначено на 11:00.

В ходе заседания суд постановил стороне обвинения определиться со списком своих свидетелей и кого нужно вызвать повестками на следующее заседание.

Отметим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

Напомним, предыдущее заседание суда по делу Кернеса состоялось 19 марта 2018 года. В ходе заседания суд начал рассмотрение 11-го тома материалов уголовного дела. Всего Генпрокуратура намерена представить суду 13 томов документов.

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Теги публикации: Геннадий Кернес, Харьков, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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