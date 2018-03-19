Суд у справі Кернеса перенесли на 26 березня

Київський районний суд Полтави переніс засідання по справі мера Харкова Геннадія Кернеса на 26 березня 2018 року. Таке рішення ухвалив суддя Андрій Антонов, повідомляє "Городской Дозор".

Засідання суду по справі Кернеса призначено на 11:00.

Як повідомляється, сьогодні в Київському районному суді Полтави почався розгляд 11-го тому матеріалів кримінальної справи. Всього генпрокуратура має намір представити суду 13 томів документів.

Зазначимо, Кернеса підозрюють у викраденні і погрозі вбивством прихильників Евромайдана у Харкові в 2013-2014 роках. Разом з ним у справі проходять двоє його охоронців.

Нагадаємо, раніше керівник прес-служби ГУ Національної поліції в Харківській області Олена Баранник повідомляла, що у справі про замах на Кернеса з'явилися нові версії. Вона підкреслила, що слідство у справі замаху на Кернеса ще ведеться.

"Версії з самого початку дуже різні, проте які саме нові версії - я не можу озвучувати. Призначено також повторні експертизи", - повідомила Баранник.