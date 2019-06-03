Суд у справі Гандзюк розглядає угоду слідства з можливими виконавцями

Покровський районний суд Дніпропетровської області розпочав розгляд справи щодо обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що суд розглядає угоду зі слідством ймовірних виконавців. У залі суду присутні 5 обвинувачених з чотирьма адвокатами та потерпілий - батько Гандзюк.

Нагадаємо, 23 травня відбулось одне з останніх засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк. Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його проігнорували.

Раніше ГПУ повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення ).

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуком. Також прокуратура змінила підозра вірогідним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.