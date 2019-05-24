Мангер пройшов поліграф не за ухвалою суду, - ГПУ

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Його матеріали не будуть прийняті до уваги органом досудового розслідування

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, не пройшов психологічну експертизу за ухвалою суду, а виклав інформацію про проходження поліграфу. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

Дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів було проведено за його власною ініціативою

"Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 березня 2019 року Владислав Мангер, підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом заподіяння важкого тілесного ушкодження херсонській громадській активістці Катерині Гандзюк, що спричинило її смерть, повинен був пройти судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп'ютерного поліграфа, виконання якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України", - повідомив речник ГПУ.

Проте, зі слів Лисенка, "він (Мангер - ред.) не пройшов психологічну експертизу, а виклав у ЗМІ інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів".

"Дане дослідження проведено за його власної ініціативи, поза межами кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки при цьому він не виконав вимоги ухвали слідчого судді та не пройшов експертизу у спеціальному експертному закладі", - додав речник ГПУ.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Україна оголосила нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру у справі громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк . Тепер Мангера підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк.