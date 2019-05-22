У ГПУ підтвердили перенесення справи Гандзюк до суду в Дніпропетровській області

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Верховний суд 15 травня задовольнив клопотання прокурора ГПУ

Генеральна прокуратура України підтвердила, що справу щодо заподіяння тяжкого тілесного ушкодження херсонській активістці Катерині Гандзюк передали до Покровського районного суду Дніпропетровської області. Про це написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він заявив, що відповідно до вимог ч.1 ст.34 КПК України: "До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого...". За його словами, прокурор звернувся з цього приводу з відповідним клопотання до Верховного суду України, яке 15 травня було задоволено.

"Так, троє із п’яти підозрюваних дійсно проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Інші двоє утримуються під вартою в м. Києві та до часу розгляду обвинувального акту будуть направлені до установи попереднього ув’язнення, відповідно до територіальної юрисдикції суду", - написав він.

Натомість, Лисенко зазначив, що захисник Дмитро Ільченко, який не бере участі у захисті цих осіб раніше повідомив ЗМІ інформацію, яка частково не відповідає дійсності, оскільки це клопотання не розглядалася 14 травня в судовому засіданні Херсонського міського суду, як він говорив раніше.

Нагадаємо, 20 травня суд заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Після вступу в силу судового постанови, Генеральною пракуратурою буде надано екстрадиційний пакет документів Національного бюро Інтерпол в Україні, і Олексія Левіна буде оголошено в міжнародний розшук.

Також РБК-Україна писало, що 18 травня у Києві та інших містах України та світу пройшли акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою покарати винних у вбивстві радниці голови Херсона. Учасники акцій вимагали розслідування вбивства Катерини Гандзюк, а також інших нападів на громадських активістів.

Крім цього додамо, що раніше ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше було повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.

Також ГПУ змінила підозру підозрюваному в замовленні вбивства Владиславу Мангеру. РБК-Україна також писало, що Мангер уже вийшов на роботу.

Після цього під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка активісти провели акцію через відсутність результатів розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.