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Суд у справі Гандзюк розглядає угоду слідства з можливими виконавцями

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 14:16
Суд у справі Гандзюк розглядає угоду слідства з можливими виконавцями
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Розгляд справи відбувається у Покровському районному суді

Покровський районний суд Дніпропетровської області розпочав розгляд справи щодо обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що суд розглядає угоду зі слідством ймовірних виконавців. У залі суду присутні 5 обвинувачених з чотирьма адвокатами та потерпілий - батько Гандзюк. 

Нагадаємо, 23 травня відбулось одне з останніх засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк. Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його проігнорували.

Раніше ГПУ повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення ).

 Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуком. Також прокуратура змінила підозра вірогідним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.

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