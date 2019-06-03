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Суд по делу Гандзюк рассмотривает сделку следствия с возможными исполнителями

Новости » Общество    03.06.2019 - 14:16
Суд по делу Гандзюк рассмотривает сделку следствия с возможными исполнителями
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Рассмотрение дела происходит в Покровском районном суде

Покровский районный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что суд рассматривает сделку со следствием вероятных исполнителей. В зале суда присутствуют 5 обвиняемых с четырьмя адвокатами и пострадавший - отец Гандзюк.

Напомним, 23 мая состоялось одно из последних заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк. Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков его проигнорировали.

Ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения в отношении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменены на 2 ч. ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения ).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому,Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчук. Также прокуратура изменила подозрение вероятным организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому.

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