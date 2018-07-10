ГПУ завершила досудове розслідування щодо Добкіна

Добкіна підозрюють зловживання службовим становищем та шахрайстві

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування щодо нардепа Михайла Добкіна. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Так, Сарган повідомила, що наразі завершено розслідування щодо Добкіна, його екс-заступника та екс-начальника управління земельних відносин Харківської міської ради.

"Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва прокурорів ГПУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Харківського міського голови Михайла Добкіна у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 364 КК України", - написала Сарган.

Сарган повідомила, що під час розслідування слідство встановило, що Добкін та екс-чиновники Харківської міськради сприяли незаконному заволодінню земельними ділянками у Харкові площею понад 74 га. Таким чином територіальній громаді Харкова було нанесено збитки у 230 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Добкіна підозрюють зловживання службовим становищем та шахрайстві з метою заволодіння земельною ділянкою в Харкові.

Відзначимо, 13 липня минулого року Верховна рада України підтримала подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності, затримання і арешт Добкіна. Після цього нардеп був затриманий і за рішенням суду, він був заарештований з можливістю внесення застави в 50 млн гривень, тоді як сторона обвинувачення вимагала для Добкіна заставу в 150 млн гривень.