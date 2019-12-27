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Суд у справі "беркутівців" оголосив перерву

Новини » Політика     27.12.2019 - 20:56
Суд у справі "беркутівців" оголосив перерву
Фото: суд по справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Судове засідання продовжиться завтра о 10:00

Київський апеляційний суд переніс на 28 грудня розгляд апеляції на арешт колишніх "беркутівців". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, про перенесення попросила сторона потерпілих. Головуюча суддя Маргарита Васильєва задовольнила це прохання і перенесла розгляд справи на 10:00 28 грудня.

Суд також попросив 7 прокурорів, які з'явилися на засідання, розібратися, хто з них має повноваження представляти обвинувачення у кримінальному процесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі колишніх "беркутівців". Передбачається, що таким чином сторона обвинувачення намагається довести судове засідання до звільнення підсудних з-під варти.

Засідання проходить на тлі неофіційних даних про участь п'ятьох "беркутівців" в обмін полоненими. Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура особисто не коментують даний факт.

Зазначимо, їх підозрюють у причетності до масових розстрілів на Майдані під час Революції гідності 2014 року.

Звинувачення просить перенести суд у "беркутівців", у засіданні оголошено перерву
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