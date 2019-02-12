Суд у справі відсторонення Супрун сьогодні не оголосив рішення

У МОЗ наголошують, що робота міністерства залишається заблокованою

Окружной административный суд Киева сегодня, 12 февраля, не вынес решение по ходатайству Министерства юстиции в отношении Уляны Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения.

Как отмечают в пресс-службе Минздрава, по состоянию на конец рабочего дня (17:00) Окружной административный суд не вынес решения по ходатайству об отмене определения, которым было запрещено Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

"Работа Минздрава Украины остается заблокированной. Завтра, 13 февраля, в 10:00 руководство Минздрва проведет брифинг под зданием суда", - говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что решение Окружного административного суда города Киева по ходатайству Министерства юстиции относительно Уляны Супрун ожидается сегодня, 12 февраля.

В то же время на сайте суда отмечается, что 11 февраля судья перешел в совещательную комнату для вынесения решения.

"О решении, которое примет суд по результатам заседания будет сообщено дополнительно", - говорится на сайте суда.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения'я України. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.