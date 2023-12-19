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Суд Британии признал решение о взыскании с РФ в пользу "Нафтогаза" 5 млрд долларов

Архивное фото: Суд Британии признал решение о взыскании с РФ в пользу "Нафтогаза" 5 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд в Великобритании признал решение Гаагского арбитража о компенсации "Нафтогазу" 5 млрд долларов за захваченные активы в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Нафтогаза".

"НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы "Нафтогаз" получили приказ Высокого суда юстиции Англии и Уэльса о признании арбитражного решения о возмещении группе "Нафтогаз" убытков (включая проценты) в размере 5 млрд долларов, а также частичного арбитражного решения о юрисдикции и ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ вынесен судом 5 декабря 2023 года.

Глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев заявил, что поскольку агрессор добровольно не выплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы.

Что этому предшествовало

Напомним, что 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.

В случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

Также в апреле сообщалось, что международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России 5 млрд долларов компенсации за захват активов группы "Нафтогаз" в Крыму.

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