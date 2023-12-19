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Суд Британії визнав рішення про стягнення з РФ на користь "Нафтогазу" 5 млрд доларів

Архівне фото: Суд Британії визнав рішення про стягнення з РФ на користь "Нафтогазу" 5 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Суд у Великій Британії визнав рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації "Нафтогазу" 5 млрд доларів за захоплені активи в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Нафтогазу".

"НАК "Нафтогаз України" і ще п'ять компаній групи "Нафтогаз" отримали наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування групі "Нафтогаз" збитків (включно з процентами) у розмірі 5 млрд доларів, а також часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наказ винесено судом 5 грудня 2023 року.

Голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що оскільки агресор добровільно не виплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи.

Що цьому передувало

Нагадуємо, що 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу"в Криму.

У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.

Також у квітні повідомлялось, що міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з Росії 5 млрд доларів компенсації за захоплення активів групи "Нафтогаз" у Криму.

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