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Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за имущество в Крыму

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 11:26
Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за имущество в Крыму Фото: Нафтогаз выиграл в Гааге иск против России на 5 млрд долларов
Автор: Александр Белоус

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК Алексея Чернышова в Facebook.

"Это - компенсация за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года", - написал он.

По его словам, речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, "которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад".

В пресс-службе НАК отметили, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения.

"Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их экспроприации.

Кроме того, суд принял решение, что Россия должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Напомним, в феврале 2019 года Арбитражный трибунал в Гааге признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что Российская Федерация незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза" в Крыму.

Напомним, в феврале 2022 года Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по определению размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму. "Нафтогаз" требовал 10 млрд долларов.

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