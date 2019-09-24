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Суд Британії визнав незаконним рішення Джонсона припинити роботу парламенту

Новини » Політика    24.09.2019 - 13:36
Суд Британії визнав незаконним рішення Джонсона припинити роботу парламенту
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

Після рішення суду опоненти Джонсона вимагають його відставки

Верховний суд - конституційний суд Британії - визнав неправомірним рішення премьер-міністра Бориса Джонсона відправити парламент на перерву до 14 жовтня. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що всі 11 суддів колегії вирішили, що рішення було незаконним. Як повідомляє ВВС, суд ухвалив "унікальне історичне рішення, фактично визнавши Джонсона винним у зловживанні владою".

Після цього, лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав Джонсона піти у відставку.

При цьому Джонсон, відповідаючи на питання журналістів, чи піде він у відставку у випадку програшу у Верховному суді, відповів, що він уважно вивчить рішення суду, і що уряд цілком поважає закон і суд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Великої Британії прийняв законопроект про відтермінування Brexit. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.

Нагадаємо, парламент Великої Британії призупинив свою роботу до 14 жовтня. Як повідомляється, таким чином на вищому законодавчому рівні не відбудеться голосування щодо дострокових виборів.

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