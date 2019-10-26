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Суд заарештував заступника Філатова

Новини » Політика    26.10.2019 - 13:56
Суд заарештував заступника Філатова
Фото: Михайло Лисенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Заступника мера Дніпра підозрюють у корупції

Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід заступнику мера Дніпра Бориса Філатова Михайлу Лисенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Повідомляється, що суд обрав Лисенко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тисяч гривень.

"За версією слідтства, вказана особа разом з іншими посадовцями міської ради та підприємства-підрядника підозрюється у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі (ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В самій прокуратурі не повідомили ім'я чиновника, проте, за даними "Радіо Свобода", мова йде про заступника мера Михайла Лисенка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура оголосила в розшук заступника Дніпровського міського голови Михайла Лисенка, начальників управління міської ради і чиновника, який здійснював технічний нагляд. Чиновники ховаються від слідства, їх підозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі.

РБК-Україна повідомляло, що 13 вересня у мерії Дніпра проходили обшуки по кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом мосту.

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