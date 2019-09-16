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Оголошений у розшук заступник Філатова поїхав у відпустку

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 19:42
Оголошений у розшук заступник Філатова поїхав у відпустку
Фото: Михайло Лисенко (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Відрядження Лисенко триватиме до 17 вересня

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розкрадання бюджетних коштів на ремонт мосту і оголосили в розшук, зараз перебуває у відрядженні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, чиновник перебуває в Туреччині, в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою Дніпро співпрацює в сфері інфраструктурних проектів. Відрядження триватиме до 17 вересня включно.

Заява прокуратури щодо інших посадових осіб у мерії не коментують.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура оголосила в розшук заступника Дніпровського міського голови Михайла Лисенка, начальників управління міської ради і чиновника, який здійснював технічний нагляд. Чиновники ховаються від слідства, їх підозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі.

Крім того, посадовим особам міської ради та підприємства-підрядчика повідомили про підозру щодо присвоєння 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту в Дніпрі.

13 вересня у мерії Дніпра проходили обшуки по кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом мосту.

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