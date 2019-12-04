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Суд заарештував другого підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 16:00
Суд заарештував другого підозрюваного у вбивстві сина Соболєва
Фото: місце стрільби (kiev.informator.ua)

Суд заарештував підозрюваного на два місяці без права на заставу

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував на 2 місяці без права на заставу другого підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Прокуратури міста Києва у Facebook.

Підозрюваним інкримінують п. 2,11,12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення) КК України.

Раніше Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Андрію Лаврегу, який, за версією слідства, скоїв смертельний постріл.

Нагадаємо, 3 грудня затриманим за вбивство сина депутата Соболєва було оголошено про підозру. Їхні дії кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб. За день до цього вони були затримані.

РБК-Україна повідомляло, що замах на депутата Київоблради відбулося 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.

Один з підозрюваних пострілом із зброї поранив хлопчика, який знаходився в салоні автомобіля. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

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