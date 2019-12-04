ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына Соболева

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 16:00
Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына Соболева
Фото: место стрельбы (kiev.informator.ua)

Суд арестовал подозреваемого на два месяца без права на залог

Шевченковский районный суд города Киева арестовал на 2 месяца без права на залог второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прокуратуры города Киева в Facebook.

Подозреваемым инкриминируют п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Ранее Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Лаврегу, который, по версии следствия, совершил смертельный выстрел.

Напомним, 3 декабря задержанным за убийство сына депутата Соболева было объявлено о подозрении. Их действия квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц. За день до этого они были задержаны.

РБК-Украина сообщало, что покушение на депутата Киевоблсовета произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.

Один из подозреваемых выстрелом из оружия ранил мальчика, который находился в салоне автомобиля. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сына Соболева В МВД показали оружие, из которого убили сына депутата Соболева
Новости Украины депутатыпреступленияСуд
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь