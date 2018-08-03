Суд заарештував другого підозрюваного у вбивстві бійця АТО Олешка

Суд заарештував Миколу Ломаку на 60 днів без права внесення застави

Бердянський міський суд Запорізької області залишив другого підозрюваного у справі про вбивство бійця АТО Віталія Олешка під вартою. Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що 37-річний Микола Ломака арештований на 60 днів без права внесення застави. Він буде доставлений у слідчий ізолятор міста Запоріжжя.

При цьому свою провину підозрюваний у суді не визнав. За словами адвоката, у справі не вистачає доказів для обвинувачення його підзахисного.

Сторона обвинувачення під час слухання висунула в якості основної версії вбивства особисті неприязні стосунки і конфлікт інтересів у підприємницькій діяльності.

Нагадаємо, сьогодні суд також заарештував на два місяці Артема Матюшина - одного з підозрюваних у вбивстві Олешка.

В рамках розслідування вбивства в Бердянську бійця антитерористичної операції прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим. Підозра чотирьом затриманим повідомлена за фактом вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 год. 2 ст. 115 КК України). У даному кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

Відомо, що в даний час поліція відпрацьовує кілька версій вбивства Олешка. Зокрема, його могли вбити через його підприємницької та політичної діяльності.