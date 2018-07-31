В Бердянске застрелили участника АТО

Полиция объявила план "Сирена" в Запорожской и Донецкой областях

Национальная полиция устанавливает обстоятельства убийства в Бердянске (Запорожская область) общественного активиста, которое произошло во вторник, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что около 12:30 в Бердянске по улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученной травмы потерпевший скончался.

По предварительной информации, погибший является общественным активистом и участником антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

"С целью задержания на территории Запорожской и Донецкой областей злоумышленника введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. Расследование этого преступления находится на контроле руководства Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее сообщал Styler, убитым в Бердянске Запорожской области оказался боец АТО Виталий Олешко с позывным "Сармат". Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск.