Убийство бойца АТО в Бердянске: прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным

Прокуратура готовит ходатайство о содержании под стражей подозреваемых в убийстве Виталия Олешко

В рамках расследования убийства в Бердянске бойца антитеррористической операции (АТО), общественного активиста Виталия Олешко, прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным. Об этом в Facebook сообщил спикер генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко.

По его словам, подозрение четырем задержан сообщено по факту убийства по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В данном уголовном производстве продолжаются следственные действия.

"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Лысенко.

Также добавил, что ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области. Злоумышленники были задержаны в результате спецоперации "Сирена" в день убийства Олегшка, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

Напомним, 1 августа 2018 года в полиции сообщили, что в настоящее время следствие отрабатывает несколько версий убийства 43-летнего бойца антитеррористической операции Виталия Олешко.

Кроме того, в ходе брифинга начальник главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров заявил, что следствие также не исключает причастность нардепа Александра Пономарева от "Воли народа" к убийству Виталия Олешко в Бердянске.