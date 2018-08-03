Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бойца АТО Олешко

Суд арестовал Николая Ломаку на 60 дней без права внесения залога

Бердянский городской суд Запорожской области оставил второго подозреваемого по делу об убийстве бойца АТО Виталия Олешко под стражей. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что 37-летний Николай Ломака арестован на 60 дней без права внесения залога. Он будет доставлен в следственный изолятор города Запорожье.

При этом свою вину подозреваемый в суде не признал. По словам адвоката, в деле не хватает доказательств для обвинения его подзащитного.

Сторона обвинения во время слушания выдвинула в качестве основной версии убийства личные неприязненные отношения и конфликт интересов в предпринимательской деятельности.

Напомним, сегодня суд также арестовал на два месяца Артема Матюшина - одного из подозреваемых в убийстве Олешко.

В рамках расследования убийства в Бердянске бойца антитеррористической операции прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным. Подозрение четырем задержанным сообщено по факту убийства по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В данном уголовном производстве продолжаются следственные действия.

Известно, что в настоящее время полиция отрабатывает несколько версий убийства Олешко. В частности, его могли убить из-за его предпринимательской и политической деятельности.