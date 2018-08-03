Убийство бойца АТО в Бердянске: подозреваемый арестован на 2 месяца

Бердянский городской суд арестовал на два месяца Артема Матюшина

Бердянский городской суд в сегодня, 3 августа, арестовал на два месяца Артема Матюшина - одного из подозреваемых в убийстве бойца антитеррористической операции (АТО), общественного активиста Виталия Олешко. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что суд считает подозрение в умышленном убийстве активиста обоснованным.

Отметим, что защита может подавать на апелляцию в течение пяти дней.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права на внесение залога.

Напомним, в рамках расследования убийства в Бердянске бойца антитеррористической операции прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным. Подозрение четырем задержанным сообщено по факту убийства по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В данном уголовном производстве продолжаются следственные действия.

Известно, что в настоящее время полиция отрабатывает несколько версий убийства Виталия Олешко. В частности, Олешко могли убить из-за его предпринимательской и политической деятельности.