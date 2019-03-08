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ЦВК скасувала реєстрацію трьох кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    08.03.2019 - 01:28
ЦВК скасувала реєстрацію трьох кандидатів у президенти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комісія офіційно підтвердила скасування реєстрації кандидатів Гнапа, Добродомова та Мураєва

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію трьох кандидатів на виборах президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання комісії 8 березня 2019 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ЦВК ухвалила три постанови щодо скасування реєстрації кандидатами Дмитра Гнапа, Дмитра Добродомова, та Євгена Мураєва.  

"До ЦВК 7 березня надійшла заява кандидата Гнапа Дмитра про відмову балатуватися на пост президента на чергових виборах 31 березня. Розглянувши зазначену заяву.... ЦВК постановляє скасувати реєстрації кандидата на пост президента Дмитра Гнапа. Зобовязати Гнапа негайно повернути до ЦВК посвідчення кандидата", - повідомив член ЦВК Євген Радченко.

За рішення щодо скасування реєстрації всіх трьох кандидатів проголосували всі члени ЦВК одноголосно.

Зазначимо, що Гнап і Добродомов знялися із виборчих перегонів на користь Анатолія Гриценка. Мураєв висловив свою підтримку на користь представника партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Нагадаємо, раніше офіційно відмовилися від участі в президентській гонці Андрій Садовий та Сергій Кривонос.

Як відомо, станом на 8 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата в президенти. Разом з тим, до 7 березня включно вони мали можливість зняти свою кандидатуру. При цьому, заставна сума в розмірі 2,5 млн гривень особам, які відмовилися, не повертається.

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