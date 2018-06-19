Суд арештував російського "снайпера ДНР"

Кімаковського затримали у 2015 році українські прикордонники

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянина Російської Федерації Ігоря Кімаковського, якого затримали українські прикордонники за участь у бойових діях на боці так званої "Донецької народної республіки" (ДНР). Про це повідомила речник генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"Російського поплічника "ДНР" взято під варту в суді. 18.06.18 за клопотанням процесуального керівника Красноармійським місцевим судом обвинуваченому Кімаковському І. В. обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та заарештовано в залі суду", - написала Сарган.

Кімаковський - колишній викладач Санкт-Петербурзького аграрного університету, якого українські прикордонники затримали в Березовому Донецької області у 2015 році, коли вінпоказав їм посвідчення "снайпера ДНР" на ім'я Артема Сергєєва.

Особу Кімаковського прикордонники встановили після проведення обшуку в його автомобілі з російськими номерами.

Серед статей, які інкримінують росіянину, зокрема такі: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

російського поплічника "ДНР" взято під варту в суді 18.06.18 за клопотанням процесуального керівника Красноармійським... Опубліковано Ларисою Сарган 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Донецькій області бойовик "ЛНР" здався українській поліції.