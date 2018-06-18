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У Донецькій області бойовик "ЛНР" здався українській поліції

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 23:59
Іллюстративне фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)
Іллюстративне фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)

Він в 2014 році ніс службу на блокпості бойовиків

У Донецькій області бойовик "ЛНР" здався українській поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Житель окупованого терористами міста Кіровського в 2014 році ніс службу на блокпості бойовиків з рушницею в руках. Після 4 років вагань колишній учасник незаконних збройних формувань (НЗФ) наважився почати нове життя - на території, підконтрольній Україні", - йдеться у повідомленні.

Так, чоловік перевіряв автомобілі і громадян, які в’їжджали в місто. В його завдання входило виявляти проукраїнські налаштованих людей. Найманець покинув лави бойовиків вже через місяць.

"Чоловік розповідає, що життя у окупації вкрай важке. Продукти харчування занадто дорогі, а працювати, окрім, як на терористів, ніде. Не витримавши, чоловік вирішив почати нове життя на підконтрольній українській владі території. Для цього він приїхав у Бахмут і добровільно здався в поліцію", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, колишній учасник НЗФ отримав гарантований державою шанс на звільнення від кримінальної відповідальності. Наразі правоохоронці перевіряють його діяльність в рядах бойовиків.

Нагадуємо, згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби, 18 червня 2018, бойовики двічі відкривали вогонь у бік позицій  українських військових.

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Теги публікації: Донецьк, ЛНР, Донецкая область, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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